На Буковине обнаружили 42 новых случая коронавируса за сутки

Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 262 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 173 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.