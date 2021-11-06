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На Буковине обнаружили 407 новых случаев коронавируса за сутки

Киев • УНН

 • 14083 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Черновицкой области за 6 ноября зафиксировали 407 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине обнаружили 407 новых случаев коронавируса за сутки

Детали

Так, всего на Буковине зафиксировано 110 120 случаев болезни. За последние сутки 151 человек выздоровел, 89 736 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2 545 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1199 ПЦР-исследований и 1357 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 058 014 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 71 635 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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