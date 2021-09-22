На Буковине обнаружили 298 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Черновицкой области за 21 сентября зафиксировали 298 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 139 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 85 989 случай болезни. За последние сутки 139 человек выздоровели, 79 528 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1940 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1142 ПЦР-исследования и 1731 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2355805 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 55 056 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.