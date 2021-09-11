На Буковине обнаружили 189 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Черновицкой области за 11 сентября зафиксировали 189 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 17 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН'
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 83 704 случаев болезни. За последние сутки 17 человек выздоровели, 78 944 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1879 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 570 ПЦР-исследования и 1302 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 314 423 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 320 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.