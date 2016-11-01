На Буковине будут судить мужчин за разбойное нападение на супругов и умышленное убийство

Организованная преступная группа, в составе 4-х человек, совершила разбойное нападение на супругов в селе Большой Кучурив Сторожинецкого района Черновицкой области. Во время совершения преступления убили 54-летнего хозяина дома, его жене нанесли легкие телесные повреждения, также злоумышленники завладели имуществом супругов более чем на 800 тыс. грн.

Кроме того, смертельное огнестрельное ранение на месте преступления получил один из нападавших. В ходе досудебного расследования стало известно, что его случайно застрелил один из членов банды.

В ходе досудебного расследования также было установлено, что члены преступной группировки в июле 2015 года совершили разбойное нападение на жителя Киевской области и завладели имуществом пострадавшего на более чем 280 тыс. грн.

Поэтому организатора и участника преступной группы подозревают в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах, бандитизме, незаконном обращении с оружием и незаконном завладении транспортным средством.

Еще один участник банды находится в розыске.