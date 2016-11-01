На Буковині судитимуть чоловіків за розбійний напад на подружжя та умисне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прокуратура Чернівецької області направила до суду справу щодо організатора злочинного угрупування, 40-річного киянина, та його спільника, 52-річного жителя Київщини. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Організована злочинна група, у складі 4-ох осіб, скоїла розбійний напад на подружжя у селі Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області. Під час скоєння злочину було вбито 54-річного господаря будинку, його дружині завдано легкі тілесні ушкодження, також зловмисники заволоділи майном подружжя на понад 800 тис. грн.
Окрім того, смертельне вогнепальне порання на місці злочину отримав один із нападників. У ході досудового розслідування стало відомо, що його випадково застрелив один із членів банди.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що члени злочинного угрупування в липні 2015 року скоїли розбійний напад на жителя Київської області та заволоділи майном постраждалого на понад 280 тис. грн.
Відтак, організатора та учасника злочинної групи підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та незаконному заволодінні транспортним засобом.
Ще один учасник банди перебуває у розшуку.