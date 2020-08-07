На Буковине медсестры в двух больницах, которые работают с больными COVID-19, не получили надбавки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Путильской и Заставнивской центральных районных больницах главные врачи не выплатили 300% надбавки медсестрам и младшему медицинскому персоналу, которые работают с больными COVID-19. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Каждый медицинский сотрудник, врач или медсестра должны получать 300% надбавку к зарплате, если они задействованы в лечении COVID-19-больных ... С 1 апреля НСЗУ перечисляет врачам достаточно средств, чтобы оплатить врачу и медицинской сестре. Во время выездов ... в районы к нам подошла группа медицинских сестер Путильского района с жалобой о том, что главный врач так не считает, и 300% надбавки оплатил только врачам. Он таким образом решил сэкономить", - рассказал Осачук.
По его словам, аналогичная ситуация была в Заставнивской райбольнице.
Также он пообещал, что вскоре областная администрация поможет исправить ситуацию.
Напомним, Минздрав хочет на треть увеличить количество тестирований на COVID-19.