На Буковині медсестри у двох лікарнях, які працюють з хворими на COVID-19, не отримали надбавки

“Кожен медичний співробітник, лікар чи медсестра повинні отримувати 300% надбавку до зарплати, якщо вони задіяні у лікуванні COVID-19-хворих... З 1 квітня НСЗУ перераховує лікарям достатньо коштів, щоб оплатити лікарю і медичній сестрі. Під час виїздів...до районів до нас підійшла група медичних сестер Путильського району зі скаргою про те, що головний лікар так не вважає, і 300% надбавки оплатив лише лікарям. Він у такий спосіб вирішив зекономити”, — розповів Осачук.

За його словами, аналогічна ситуація була у Заставнівській райлікарні.

Також він пообіцяв, що незабаром обласна адміністрація допоможе виправити ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, МОЗ хоче на третину збільшити кількість тестувань на COVID-19.