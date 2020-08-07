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МОЗ хоче на третину збільшити кількість тестувань на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я запропонувало збільшити кількість тестувань на COVID-19 в Україні, що наразі складає 24 на 100 тисяч населення, до 32 на 100 тисяч населення. Про це на брифінгу по завершенню засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Ми запропонували збільшити кількість тестувань (на коронавірусну хворобу - ред.), сьогодні це 24 на 100 тис. населення, а планується 32 на 100 тис. населення", - зазначив Степанов.

Він також додав, що дане питання розглянуть на засіданні уряду в понеділок.

Як повідомляв УНН, уряд повинен включити дані про антитіла до "ковід" у перелік критеріїв скасування карантину. Із такою пропозицією виступив ексміністр охорони здоров’я Василь Князевич. 

Йдеться про ІФА-тестування, яке допоможе зрозуміти реальну картину імунності населення до вірусу, та відповідно - приймати правильні рішення щодо карантинного "кольорового" зонування країни.

Нагадаємо, у ЦГЗ МОЗ попередили про кримінальну відповідальність за штучне невиявлення "ковід"-пацієнтів. 

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