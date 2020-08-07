Минздрав хочет на треть увеличить количество тестирований на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство здравоохранения предложило увеличить количество тестирований на COVID-19 в Украине, что сейчас составляет 24 на 100 тысяч населения, до 32 на 100 тысяч населения. Об этом на брифинге по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы предложили увеличить количество тестирований (на коронавирусную болезнь - ред.), сегодня это 24 на 100 тыс. населения, а планируется 32 на 100 тыс. населения", - отметил Степанов.
Он также добавил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в понедельник.
Как сообщал УНН, правительство должно включить данные об антителах к "ковиду" в перечень критериев отмены карантина. С таким предложением выступил экс-министр здравоохранения Василий Князевич.
Речь идет об ИФА-тестировании, которое поможет понять реальную картину иммунности населения к вирусу, и соответственно - принимать правильные решения о карантинном "цветном" зонировании страны.
Напомним, в ЦОС Минздрава предупредили об уголовной ответственности за искусственное выявления "ковид"-пациенты.