Минздрав хочет на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124292 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105917 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125900 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100888 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101772 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101883 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101489 просмотра

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Минздрав хочет на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

Минздрав хочет на треть увеличить количество тестирований на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство здравоохранения предложило увеличить количество тестирований на COVID-19 в Украине, что сейчас составляет 24 на 100 тысяч населения, до 32 на 100 тысяч населения. Об этом на брифинге по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы предложили увеличить количество тестирований (на коронавирусную болезнь - ред.), сегодня это 24 на 100 тыс. населения, а планируется 32 на 100 тыс. населения", - отметил Степанов.

Он также добавил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в понедельник.

Как сообщал УНН, правительство должно включить данные об антителах к "ковиду" в перечень критериев отмены карантина. С таким предложением выступил экс-министр здравоохранения Василий Князевич.

Речь идет об ИФА-тестировании, которое поможет понять реальную картину иммунности населения к вирусу, и соответственно - принимать правильные решения о карантинном "цветном" зонировании страны.

Напомним, в ЦОС Минздрава предупредили об уголовной ответственности за искусственное выявления "ковид"-пациенты.

Украинские Национальные Новости

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