На Буковине количество случаев COVID-19 пересекло отметку в 11 тысяч

“Количество больных на Буковине пересекло отметку в 11 тысяч, а число умерших уже приближается к 300. Среди тех, чью жизнь забрал коронавирус, больше всего людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, таких 86. Но есть и молодые, так, 9 умершим было только от 30 до 39 лет”, — написал Осачук.

Он добавил, что ученые всего мира говорят о непредсказуемости и коварстве вируса SARS-CoV-2.

“Точно неизвестно, как он будет вести себя в организме и какие осложнения вызовет. Но есть то, что мы знаем точно. Это простые правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать инфицирования. Берегите себя и близких!”, — отметил Осадчук.

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки — 2836 новых случаев, выздоровели 1036 пациентов.