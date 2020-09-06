На Буковині кількість випадків COVID-19 перетнуло позначку в 11 тисяч

“Кількість недужих на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300. Серед тих, чиє життя забрав коронавірус, найбільше людей у віковій групі від 60 до 69 років, таких 86. Однак є і молоді, так, 9 померлим було лише від 30 до 39”, — написав Осачук.

Він додав, що учені всього світу говорять про непередбачуваність та підступність вірусу SARS-CoV-2.

“Достеменно невідомо, як він поводитиметься в організмі та які ускладнення викличе. Але є те, що ми знаємо точно. Це прості правила, яких варто дотримуватися, щоб уникнути інфікування. Бережіть себе та близьких!”, — зазначив Осачук.

Як повідомляв УНН, станом на 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків COVID-19, з них 2811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали. За добу — 2836 нових випадків, одужали 1036 пацієнтів.