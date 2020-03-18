На Буковине второй день ищут без вести пропавшую малолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновцах без вести пропала малолетняя Гарчинская Анастасия Игоревна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"Разыскивается без вести пропавшая жительница Садгорского района Черновцов. 16 марта девушка ушла из дома и не вернулась, до сих пор ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что примерно в 19 часов написала матери смс-сообщения, что идет домой после чего телефон был выключен.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, брюнетка, волосы окрашены.
Была одета: черные кроссовки, синие джинсы, коричневые пальто.
Напомним, в Киевской области тело пропавшего пенсионера нашли в водоеме.