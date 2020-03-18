На Буковині другий день шукають безвісти зниклу малолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівцях безвісті зникла малолітня Гарчинська Анастасія Ігорівна. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецької області.
"Розшукується безвісти зникла жителька Садгірського району Чернівців. 16 березня дівчина пішла з дому та не повернулась, досі її місце знаходження невідоме", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що приблизно о 19 годині написала матері смс-повідомлення, що йде додому після чого телефон був вимкнутий.
Прикмети: зріст 155 сантиметрів, худорлявої тілобудови, очі карі, брюнетка, волосся фарбоване.
Була одягнута: чорні кросівки, сині джинси, коричневе пальто.
Нагадаємо, на Київщині тіло зниклого пенсіонера знайшли у водоймі.