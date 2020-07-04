На Буковине число выздоровевших от COVID-19 почти вдвое превысило количество новых инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На Буковине количество выздоровевших от коронавируса почти вдвое превысило количество новых случаев инфицирования. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“3 июля подтверждено еще 37 новых случаев заражения коронавируса, в то время, как 72 буковинцев побороли вирус”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов.
“В целом инфицированных в области от первого установленного случае — 4972 человека”, — резюмировал Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.