На Буковині число одужавших від COVID-19 майже вдвічі перевищило кількість нових інфікованих

“3 липня підтверджено ще 37 нових випадків зараження коронавірусом, в той час, як 72 буковинців побороли вірус”, — написав голова ОДА.

Він додав, що усього лабораторний центр опрацював 470 зразків.

“Загалом інфікованих в області від першого встановленого випадку — 4972 особи”, — резюмував Осачук.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.