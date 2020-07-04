На Буковині число одужавших від COVID-19 майже вдвічі перевищило кількість нових інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На Буковині кількість одужавших від коронавірусу майже вдвічі перевищила кількість нових випадків інфікування. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“3 липня підтверджено ще 37 нових випадків зараження коронавірусом, в той час, як 72 буковинців побороли вірус”, — написав голова ОДА.
Він додав, що усього лабораторний центр опрацював 470 зразків.
“Загалом інфікованих в області від першого встановленого випадку — 4972 особи”, — резюмував Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.