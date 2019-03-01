На Буковине из-за пожаров сухой травы повреждены жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Всего за сутки на Буковине произошло 17 пожаров сухой травы на открытых территориях через которые повреждено два жилых дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"28 февраля в селе Могилевка Герцаевского района загорелась сухая трава на открытой территории частного домохозяйства, где никто не проживал. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Через некоторое время огонь перекинулся на рядом находится заброшенный жилой дом. Когда пламя уже добралось кровли сооружения, пожар заметили случайные прохожие. Люди позвонили на линию 101 и вызвали спасателей. По указанному адресу прибыли пожарные 13 государственной пожарно-спасательной части города Герца. Они ликвидировали пожар сухой травы на площади 1,5 га и в жилом доме на площади 10 кв.м, спасая сооружение от уничтожения", - говорится в сообщении.
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Спасатели предупредили опрокидывания огня на еще один соседний жилой дом. В результате пожара уничтожено сухую траву, кровля и окна заброшенного жилого дома.
Спасатели добавили, что в Черновцах горела сухая трава на территории 3 га. Во время тушения спасатели предупредили опрокидывания огня на расположенные неподалеку две девятиэтажки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
"Кроме этого, в течение суток пожары на открытых территориях, вызванные возгоранием сухой травы, произошли в Кицманском, Хотинском, Сокирянском, Кельменецком, Новоселицком районах. Пять таких пожаров случилось в областном центре", - добавили в ГСЧС.
Напомним, на открытых территориях в Николаевской области горел камыш и сухая трава. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений.