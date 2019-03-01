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На Буковині через пожежі сухої трави пошкоджено житлові будинки

На Буковині через пожежі сухої трави пошкоджено житлові будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Загалом за добу на Буковині сталось 17 пожеж сухої трави на відкритих територіях через які пошкоджено два житлових будинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“28 лютого у селі Могилівка Герцаївського району загорілася суха трава на відкритій території приватного домогосподарства, де ніхто не проживав. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. За певний час вогонь перекинувся на поруч розташований покинутий житловий будинок. Коли полум’я вже дісталося покрівлі споруди, пожежу помітили випадкові перехожі. Люди зателефонували на лінію 101 і викликали рятувальників. За вказаною адресою прибули вогнеборці 13 державної пожежно-рятувальної частини міста Герца. Вони ліквідували пожежу сухої трави на площі 1,5 га та у житловому будинку на площі 10 кв.м, врятувавши споруду від знищення”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа на ставку знищила два гектари очерету

Рятувальниками було попереджено перекидання вогню на ще один сусідній житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено суху траву, покрівлю та вікна покинутого житлового будинку.

Рятувальники додали, що у Чернівцях горіла суха трава на території 3 га. Під час гасіння рятувальники попередили перекидання вогню на розташовані неподалік дві дев’ятиповерхівки. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

“Окрім цього, упродовж доби пожежі на відкритих територіях, спричинені загорянням сухої трави, сталися у Кіцманському, Хотинському, Сокирянському, Кельменецькому, Новоселицькому районах. П’ять таких пожеж трапилося в обласному центрі”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, на відкритих територіях у Миколаївській області горіли очерет і суха трава. Існувала загроза розповсюдження полум’я на територію приватних домоволодінь.

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