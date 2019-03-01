На Буковині через пожежі сухої трави пошкоджено житлові будинки

“28 лютого у селі Могилівка Герцаївського району загорілася суха трава на відкритій території приватного домогосподарства, де ніхто не проживав. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. За певний час вогонь перекинувся на поруч розташований покинутий житловий будинок. Коли полум’я вже дісталося покрівлі споруди, пожежу помітили випадкові перехожі. Люди зателефонували на лінію 101 і викликали рятувальників. За вказаною адресою прибули вогнеборці 13 державної пожежно-рятувальної частини міста Герца. Вони ліквідували пожежу сухої трави на площі 1,5 га та у житловому будинку на площі 10 кв.м, врятувавши споруду від знищення”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальниками було попереджено перекидання вогню на ще один сусідній житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено суху траву, покрівлю та вікна покинутого житлового будинку.

Рятувальники додали, що у Чернівцях горіла суха трава на території 3 га. Під час гасіння рятувальники попередили перекидання вогню на розташовані неподалік дві дев’ятиповерхівки. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

“Окрім цього, упродовж доби пожежі на відкритих територіях, спричинені загорянням сухої трави, сталися у Кіцманському, Хотинському, Сокирянському, Кельменецькому, Новоселицькому районах. П’ять таких пожеж трапилося в обласному центрі”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, на відкритих територіях у Миколаївській області горіли очерет і суха трава. Існувала загроза розповсюдження полум’я на територію приватних домоволодінь.