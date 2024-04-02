На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки в розыск объявили более 5 тысяч военнообязанных. Об этом в комментарии для издания Еспресо.Захід рассказала начальница службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук, передает УНН.

Детали

Коммуникатор Черновицкого ОТЦК и СП отметила, что речь идет о тех военнообязанных, которые были оповещены представителями ТЦК и СП, работодателями или другими уполномоченными лицами.

Отмечается, что почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.

Поэтому военнослужащим приходится проводить оповещение и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещение, переведены в ТЦК и СП из боевых частей. - подчеркнула она.

В ТЦК в очередной раз призвали граждан с уважением относиться к военнослужащим, а также с пониманием, что мобилизационные мероприятия проводятся ради защиты государства.

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"