На Буковине сбили вражескую ракету, есть повреждения

В Черновицкой области во время утренней атаки рф уничтожили вражескую ракету, из-за обломков повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

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"Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал глава ОВА.

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