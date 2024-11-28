На Буковине сбили вражескую ракету, есть повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражескую ракету во время утренней атаки. Из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе, пострадавших нет.

В Черновицкой области во время утренней атаки рф уничтожили вражескую ракету, из-за обломков повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал глава ОВА.

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