На Буковине сбили вражескую ракету, есть повреждения
Киев • УНН
В Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражескую ракету во время утренней атаки. Из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе, пострадавших нет.
В Черновицкой области во время утренней атаки рф уничтожили вражескую ракету, из-за обломков повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал глава ОВА.
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