На Буковине пограничники раскрыли псевдовоенного: он пытался выехать за границу по поддельным документам
Киев • УНН
На пункте пропуска "Порубное" задержали 27-летнего мужчину, который выдавал себя за военнослужащего ВСУ. Пограничники выяснили, что все предоставленные им документы были поддельными.
Пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку незаконного выезда за границу гражданина Украины по поддельным документам военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Порубное" 27-летний житель Ивано-Франковской области представился военнослужащим ВСУ, заявив, что в настоящее время находится в отпуске и направляется на отдых в Польшу. Для подтверждения законности выезда за границу псевдоофицер предоставил копию служебного удостоверения, заверенного нотариусом, отпускной билет и другие необходимые документы
После проведения углубленной проверки с помощью спецтехники пограничники установили, что предоставленные документы содержат признаки полной подделки.
Также в ходе дальнейшей работы и взаимодействия с представителями ВС Украины охранники границы выяснили, что в указанной воинской части отсутствуют сведения о прохождении службы данным должностным лицом.
После оформления соответствующих документов мужчину передали сотрудникам Национальной полиции и направили сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".
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