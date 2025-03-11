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На Буковині прикордонники викрили псевдовійськового: намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

Київ • УНН

 • 16634 перегляди

На пункті пропуску "Порубне" затримали 27-річного чоловіка, який видавав себе за військовослужбовця ЗСУ. Прикордонники виявили, що всі надані ним документи були підроблені.

На Буковині прикордонники викрили псевдовійськового: намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного виїзду за кордон громадянина України за підробленими документами військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Порубне" 27-річний житель Івано-Франківської області представився військовослужбовцем ЗСУ, заявивши що наразі перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі. Для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи

- йдеться у повідомленні.

Після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.

Також в ході подальшої роботи та взаємодії з представниками ЗС України охоронці кордону з’ясували, що у зазначеній військовій частині відсутні відомості про проходження служби даною посадовою особою.

Після оформлення відповідних документів чоловіка передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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