На Буковині прикордонники викрили псевдовійськового: намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного виїзду за кордон громадянина України за підробленими документами військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Порубне" 27-річний житель Івано-Франківської області представився військовослужбовцем ЗСУ, заявивши що наразі перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі. Для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи