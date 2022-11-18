Более 20 бывших "беркутовцев" воюют на стороне россии – ГБР

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"В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, после начала полномасштабного вторжения россии ГБР начало проверять на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, которые сбежали из страны после Революции Достоинства.

Следователи ГБР обнаружили, что против Украины воюют не только фигуранты уголовного производства по преступлениям во время Евромайдана, а еще 20 человек в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства.

Сейчас идет работа над тем, чтобы объявить установленным лицам подозрение в коллаборационной деятельности.

Несколько человек из бывшего "Беркута", которые воюют против Украины, уже фигурируют в специальном досудебном расследовании, которое находится на финальной стадии.

Справка

21 ноября 2022 года Украина отмечает День Достоинства и Свободы. В этот день в 2013 году состоялась первая акция протеста из-за решения властей по изменению курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

ГБР создало специальное управление "дел Майдана". Только с начала 2022 года было сообщено о подозрении 46 лицам, причастным к преступлениям во время Евромайдана, в суд направлено 23 обвинительных акта в отношении 59 человек.

Напомним

Экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении в организации теракта и убийствах митингующих.