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Понад 20 колишніх "беркутівців" воюють на боці росії – ДБР

Понад 20 колишніх "беркутівців" воюють на боці росії – ДБР

Київ • УНН

 • 368886 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу "Беркут" воюють проти України на боці росії або входять до окупаційних правоохоронних органів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Цитата

"У межах розслідування кримінального провадження Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу "Беркут" сьогодні воюють проти України у складі російської армії або протидіють нашій країні у складі окупаційних правоохоронних органів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, після початку повномасштабного вторгнення росії ДБР почало перевіряти на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після Революції Гідності.

Слідчі ДБР виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а ще 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності. 

Зараз триває робота над тим, щоб оголосити установленим особам підозру у колабораційній діяльності.

Кілька осіб з колишнього "Беркута", які воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії.

Довідка

21 листопада 2022 року Україна відзначає День Гідності та Свободи. В цей день у 2013 році відбулася перша акція протесту через рішення влади щодо зміни курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

ДБР створило спеціальне управління "справ Майдану". Тільки з початку 2022 року було повідомлено про підозру 46 особам, до суду направлено 23 обвинувальні акти щодо 59 осіб.

Нагадаємо

Екскомандиру “Беркута” повідомили про підозру в організації теракту та вбивств мітингувальників.

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