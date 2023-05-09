На берегу Киевского водохранилища обнаружили тело командира сбитого российского вертолета

Детали

"Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник - это святое!" Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", - написал Небытов.

Как сообщили в Telegram-канале МВД, правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.