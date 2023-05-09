На берегу Киевского водохранилища обнаружили тело командира сбитого российского вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Командира сбитого российского вертолета обнаружили сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде. Об этом в Telegram сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
Детали
"Летчик Игорь всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник - это святое!" Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", - написал Небытов.
Как сообщили в Telegram-канале МВД, правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24.
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