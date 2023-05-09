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На березі Київського водосховища виявили тіло командира збитого російського гелікоптера

Київ • УНН

 • 9739627 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Командира збитого російського гелікоптера виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді. Про це у Telegram повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Деталі

"Льотчик Ігор сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. "Свято - це святе!" Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів", - написав Нєбитов.

Як повідомили у Telegram-каналі МВС, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.

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