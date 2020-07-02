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На базе отдыха в курортной Кирилловке отравились дети

На базе отдыха в курортной Кирилловке отравились дети

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 • 20047 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На базе отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих, среди отравившихся - 9 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.

"За оперативному сообщению, ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области 2 июля 2020 года получило информацию о вспышке заболевания пищеой токсикоинфекцией среди отдыхающих на базе отдыха "Днепровские зори" в пгт Кирилловка Запорожской области, в результате которого пострадали 13 человек, из которых 9 - дети", - говорится в сообщении.

Как указано, всех больных с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали в инфекционное отделение КНП "Якимовская центральная районная больница".

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты ГУ 2 июля начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования и обследование заведения с отбором проб для проведения лабораторных исследований", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что база отдыха имеет пищеблок, который не зарегистрирован в государственном реестре мощностей.

"База отдыха в оздоровительном сезоне 2020 года не проверялась, соответствующие документы на открытие органами власти и ГУ области не предоставлялись", - добавили в Госпродпотребслужбе.

О возникновении вспышки ГУ проинформировало местные органы исполнительной власти. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, в НСЗУ рассказали, что делать при пищевых отравлениях.

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