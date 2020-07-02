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На базі відпочинку у курортній Кирилівці отруїлися діти

На базі відпочинку у курортній Кирилівці отруїлися діти

Київ • УНН

 • 20061 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. На базі відпочинку у курортній Кирилівці на Запоріжжі зафіксували масове отруєння серед відпочивальників - серед тих, хто отруївся, - 9 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держпродспоживслужби.

“За оперативним повідомленням, ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області 2 липня 2020 року отримало інформацію про спалах захворювання на харчову токсикоінфекцію серед відпочиваючих на базі відпочинку "Дніпровські зорі“ у смт Кирилівка Запорізької області, внаслідок якого постраждало 13 осіб, з яких 9 — діти”, — йдеться у повідомленні.

Як вказано, усіх хворих з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” було госпіталізовано до інфекційного відділення КНП “Якимівська центральна районна лікарня”.

"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань спеціалісти ГУ 2 липня розпочали проведення санітарноепідеміологічного розслідування та обстеження закладу з відбором проб для проведення лабораторних досліджень", - додали у відомстві.

Зазначається, що база відпочинку має харчоблок, який не зареєстрований в державному реєстрі потужностей.

"База відпочинку в оздоровчому сезоні 2020 року не перевірялась, відповідні документи на відкриття органами влади та ГУ області не надавались", - додали у Держпродспоживслужбі.

Про виникнення спалаху ГУ поінформовано місцеві органи виконавчої влади. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, що робити при харчових отруєннях.

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