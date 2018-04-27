На Бали произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В четверг, 26 апреля, на индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Подземные толчки произошли сегодня в 16:54 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 89 км северо-восточнее района Карангасем, очаг залегал на глубине 366 км
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Как сообщал УНН, в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла по шкале Рихтера в районе Вранча.