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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Бали произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 12035 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В четверг, 26 апреля, на индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

На Бали произошло мощное землетрясение

Подземные толчки произошли сегодня в 16:54 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 89 км северо-восточнее района Карангасем, очаг залегал на глубине 366 км

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Как сообщал УНН, в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла по шкале Рихтера в районе Вранча.

Украинские Национальные Новости

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