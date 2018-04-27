На Балі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У четвер, 26 квітня, на індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Підземні поштовхи сталися вчора о 16:54 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 89 км на північний схід від району Карангасем, гіпоцентр залягав на глибині 366 км
Про потерпілих або руйнування не повідомляється.
Як повідомляв УНН, у Румунії стався землетрус магнітудою в 4,5 бала за шкалою Ріхтера в районі Вранча.