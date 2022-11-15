На Бали начался саммит G20: война в Украине является главным вопросом повестки дня

Детали

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился с просьбой “проявить гибкость и поддержку”, чтобы по итогам саммита удалось добиться конкретных результатов.

“Мы надеемся, что саммит G20 сможет создать конкретные партнерства, способные помочь миру в его экономическом восстановлении”, - сказал он.

Также отмечается, что состоявшаяся накануне официального открытия саммита трехчасовая двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала положительным дипломатическим сдвигом.

“На G20, в которую входят страны от Бразилии до Индии, Саудовской Аравии и Германии, приходится более 80% мирового валового внутреннего продукта, 75% международной торговли и 60% населения”, – добавляет издание.

Кроме этого, дипломатические источники говорят, что совместное коммюнике G20, которое должны согласовать все стороны, маловероятно, поскольку Индонезия настаивает на декларации лидеров.

Напомним

Украинскую делегацию на саммите G20 де-факто будет представлять посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.