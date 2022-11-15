На Балі розпочався саміт G20: війна в Україні є головним питанням порядку денного

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Президент Індонезії Джоко Відодо звернувся із проханням “проявити гнучкість та підтримку”, аби за підсумками саміту вдалося досягти конкретних результатів.

“Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе утворити конкретні партнерства, здатні допомогти світові у його економічному відновленні”, - сказав він.

Також зазначається, що тригодинна двостороння зустріч президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що відбулася напередодні офіційного відкриття саміту, стала позитивним дипломатичним зрушенням.

“На G20, до якої входять країни від Бразилії до Індії, Саудівської Аравії та Німеччини, припадає понад 80% світового валового внутрішнього продукту, 75% міжнародної торгівлі та 60% населення”, – додає видання.

Крім цього, дипломатичні джерела кажуть, що спільне комюніке G20, яке мали б погодити всі сторони, є малоймовірним, оскільки Індонезія натомість наполягає на декларації лідерів.

Нагадаємо

Українську делегацію на саміті G20 де-факто представлятиме посол України в Індонезії Василь Гамянін.