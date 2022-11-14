Українську делегацію на G20 представлятиме посол України в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українську делегацію на саміті G20 де-факто представлятиме посол України в Індонезії Василь Гамянін. Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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«Згідно з протоколом, українську делегацію очолює Президент України, який бере участь в саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії, який представляє там нашу делегацію де-факто», - сказав Ніколенко.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії. Глава держави наголосив, що виступить на саміті G20 зі зверненням у вівторок.
Верховна Рада України зареєструвала постанову про заклик до учасників саміту G20 виключити росію зі складу цієї організації.