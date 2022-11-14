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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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ВР закличе партнерів виключити росію з G20: підготували звернення

ВР закличе партнерів виключити росію з G20: підготували звернення

Київ • УНН

 • 274557 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада України зареєструвала постанову про заклик до учасників саміту G20 виключити росію зі складу цієї організації. Про це повідомляє УНН із посиланням на проєкт постанови №8203.

Деталі

Народні депутати зазначили, що російська федерація "розпочала новий етап свого ганебного існування та вдалася до ядерного шантажу задля терору та утримування в страху не тільки європейського континенту, а й усього світу".

У постанові підкреслили, що на тлі численних воєнних поразок керівництво росії свідомо обрало тактику терористичних масових атак на критичну цивільну інфраструктуру України, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню під час опалювального сезону та створити справжню гуманітарну катастрофу.

Цитата

"Враховуючи визначну роль Групи Двадцяти в підтриманні сталого, збалансованого та інклюзивного зростання та розвитку світової економіки на благо всіх народів, а також враховуючи, що добробут держав світу напряму залежить від їх здатності підтримувати мир і безпеку і взаємодіяти на цьому напрямку між собою на основі норм міжнародного
права, Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв", – ідеться у постанові.

Нагадаємо

15 листопада в Індонезії відбудеться саміт G20, під час якого президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів 20-ти найвпливовіших держав світу.

Напередодні Верховна Радаанонсувала, що готує звернення до міжнародної спільноти із закликом виключити рф з G20.

Володимир Зеленський заявив, що виступить на саміті G20 у вівторок в онлайн форматі.

Російський диктатор володимир путін не поїде на саміт G20 і не звертатиметься до його учасників.

Українські Національні Новини

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