Украинскую делегацию на G20 будет представлять посол Украины в Индонезии

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"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет Президент Украины, участвующий в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, представляющий там нашу делегацию де-факто", - сказал Николенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.

Верховная Рада Украины зарегистрировала постановление о призыве к участникам саммита G20 исключить россию из состава этой организации.