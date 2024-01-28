На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Предупреждение об опасности туристического отдыха на Багамских островах появилось на сайте посольства США из-за массового убийства туристов, передает УНН. Сообщается уже о 18 жертвах местных бандитских формирований, совершенных с начала года.

Детали

Убийства происходили в любое время, в том числе посреди дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года говорится в сообщении.

Из-за серьезности ситуации дипломаты рекомендуют не сопротивляться физически в случае нападения. Особенно осторожными советуют быть в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

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