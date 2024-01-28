На Багамах зафіксували масові вбивства туристів

Попередження про небезпеку туристичного відпочинку на Багамських островах з'явилося на сайті посольства США через масове вбивство туристів, передає УНН. Повідомляється вже про 18 жертв місцевих бандитських формувань, скоєних з початку року.

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Вбивства відбувалися будь-коли, зокрема посеред дня на вулицях. У відповідь бандитське насильство було основним мотивом убивств 2024 року йдеться у повідомленні.

Через серйозність ситуації дипломати рекомендують не чинити опір фізично у разі нападу. Особливо обережними радять бути у східній частині столиці Багамських островів Нассау.

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