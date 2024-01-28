На Багамах зафіксували масові вбивства туристів
Київ • УНН
Посольство США попередило про бандитські напади та вбивства туристів на Багамських островах, жертвами яких цього року стали 18 осіб. Посольство порадило туристам уникати опору нападникам і бути особливо обережними у східній частині Нассау.
Попередження про небезпеку туристичного відпочинку на Багамських островах з'явилося на сайті посольства США через масове вбивство туристів, передає УНН. Повідомляється вже про 18 жертв місцевих бандитських формувань, скоєних з початку року.
Деталі
Вбивства відбувалися будь-коли, зокрема посеред дня на вулицях. У відповідь бандитське насильство було основним мотивом убивств 2024 року
Через серйозність ситуації дипломати рекомендують не чинити опір фізично у разі нападу. Особливо обережними радять бути у східній частині столиці Багамських островів Нассау.
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