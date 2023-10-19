На Авдеевском направлении обострение, оккупанты разрушают школы в соседних громадах - глава МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. После условного затишья оккупанты возобновили массированные атаки не только по самой Авдеевке, но и по соседним громадам, разрушая школы. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.
Цитата
«То условное снижение градуса напряжения, который был на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение. Увеличилось количество обстрелов по территории громады, увеличилось количество авиаракетных ударов не только по нашей, но и по соседней Очеретенской громаде»,- сказал Барабаш.
«Ночью они ударили, как по мне, очень отдаленный от линии фронта населенный пункт - пгт Желанное. Ударили они ракетами по школе»,- добавил он.
Детали
россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. После того, как в течение нескольких дней наблюдалось уменьшение количества обстрелов, рф возобновили массированные атаки. По словам Барабаша, сегодня утром оккупанты два раза хаотично били ствольной артиллерией и градами по старой и центральной частях города. Пока информации о пострадавших или погибших гражданских не поступало.
По линии фронта обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно на позициях происходят стрелковые бои. По словам Барабаша, «они (россияне) бьют из всего, что у них есть».
Ночью рф также нанесла удар по населённому пункту Желанное. Там они разрушили единственную уцелевшую школу, которая осталась в Очеретенской общине.
Напомним
Вчера Виталий Барабаш прогнозировал обострение ситуации в Авдеевке и отмечал, что сейчас продолжается самое масштабное наступление на Авдеевку с 2014 года, несмотря на некоторое затишье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отбили три атаки врага - Генштаб