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На Авдіївському напрямку загострення, окупанти руйнують школи в сусідніх громадах - голова МВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Після умовного затишшя окупанти поновили масовані атаки не тільки по самій Авдіївці, але й по сусіднім громадам, руйнуючи школи. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише УНН.

На Авдіївському напрямку загострення, окупанти руйнують школи в сусідніх громадах - голова МВА

Цитата

«Те умовне зниження градусу напруги, який був на нашому напрямку, на жаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення. Збільшилася кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій, але й по сусідній Очеретенській громаді»,- сказав Барабаш.

«Вночі вони вдарили, як на мене, дуже віддалений від лінії фронту населений пункт - смт Желанне. Вдарили вони ракетами по школі»,- додав він.

Деталі

росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Після того, як протягом декількох днів спостерігалося зменшення кількості обстрілів, рф поновили масовані атаки. За словами Барабаша, сьогодні зранку окупанти два рази хаотично били ствольною артилерією і градами по старій та центральній частинах міста. Поки що інформації щодо постраждалих або загиблих цивільних не надходила.

По лінії фронту обстріли тривали всю ніч. Цілодобово на позиціях відбуваються стрілецькі бої. За словами Барабаша, «вони (росіяни) гатять з усього, що у них є».

Вночі рф також завдала удару по населеному пункті Желанне. Там вони зруйнували єдину вцілілу школу, яка залишилася в Очеретенській громаді.

Нагадаємо

Вчора Віталій Барабаш прогнозував загострення ситуації в Авдіївці та наголошував, що наразі триває наймасштабніший наступ на Авдіївку з 2014 року, незважаючи на певне затишшя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили три атаки ворога - Генштаб

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