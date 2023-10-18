В Авдіївці триває затишшя, але невдовзі може бути загострення ситуації - Барабаш
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наразі триває наймасштабніший наступ на Авдіївку, тому, попри певне затишшя, найближчим часом ситуація знову має загостритися. Про це в ефірі телемарафону у середу сказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише УНН.
З 10 жовтня окупанти намагаються масштабно наступати на Авдіївському напрямку.
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«Це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року», - сказав Барабаш.
Проте останнім часом кількість ворожих ударів дещо зменшилася.
«Зараз наразі ситуація четверту добу по території громади трохи тихіше, відверто тихіше. Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій. Хоча по позиціях тихіше не стає. Там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається», - додав він.
Деталі
Відносне затишшя, зменшення кількості обстрілів ворогом говорить про те, що наразі вони «видихлись». Наразі ситуацію на Авдіївському напрямку "силам опору", з його слів, вдалося стабілізувати, але, як зазначає Барабаш, це ще не кінець, бо ворог перегруповується та три ночі поспіль відтягує техніку, яку він може відтягнути, глибше в тили, щоб відремонтувати і знову використовувати. Скоріше за все, ближчим часом знову має відбутися загострення на Авдіївському напрямку, зазначив він.
Нагадаємо
Раніше Віталій Барабаш уже повідомляв, що атаки російських військ на Авдіївку тривають, але натиск ворога значно зменшився.
Він також зазначав, що попри спадання напруги та зменшення обстрілів не можна виключати другу спробу штурму міста.
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