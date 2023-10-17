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Ситуація в Авдіївці: не залишилося жодної вцілілої будівлі, а ворог продовжує руйнувати місто авіабомбами - голова МВА

Київ • УНН

 • 297304 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Авдіївці третій день спостерігається спадання напруги та зменшення обстрілів, але не можна виключати другу спробу штурму міста. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.

Ситуація в Авдіївці: не залишилося жодної вцілілої будівлі, а ворог продовжує руйнувати місто авіабомбами - голова МВА

Цитата

«Градус напруги однозначно спадає, вже пішла третя доба с того часу, як ми почали помічати, що обстрілів та ракетних ударів по території громади стало менше. Однак на позиціях тихіше не стає, там сотні обстрілів за добу ми чуємо», - розповів Барабаш.

Деталі

Він додав, що ще однім свідченням спадання напруги є зменшення кількості штурмових дій ворога, що підтверджується у зведеннях Генерального штабу. Він припускає, що за кілька днів буде ще одна хвиля штурмових дій з боку ворога.

Віталій Барабаш розповів також про ситуацію в місті, зазначивши велику кількість руйнувань внаслідок авіаційно-ракетних ударів, яких за цей тиждень по території громади відбулося понад 150.

Цитата

«На жаль, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Їх не було і до цього загострення, але в ці дні місто мінялося не по днях, а по годинах: сьогодні будинки обгорілі, але стоять, а завтра їх вже склали авіабомбами. Місто все горіло і навкруги було чорно. Звісно, шкода дивитися на місто, яке кожного дня руйнується, але зараз головне зупинити ворога та відкинути їх, а потім будемо відновлювати», - сказав він.

Додатково

В місті продовжують залишатися 1614 людей. Офіційно, в місті також може ще залишатися одна дитина – 10-річний хлопчик, але його переховують батьки і вже більше, ніж пів року дитину не можуть знайти для евакуації. Усіх інших дітей вивезли з міста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ворог видихається": в Авдіївці фіксують значне зменшення російських штурмів та обстрілів - голова МВА

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