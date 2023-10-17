Ситуация в Авдеевке: не осталось ни одного уцелевшего здания, а враг продолжает разрушать город авиабомбами - глава МВА

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"Градус напряжения однозначно спадает, уже пошли третьи сутки с тех пор, как мы начали замечать, что обстрелов и ракетных ударов по территории громады стало меньше. Однако на позициях тише не становится, там сотни обстрелов в сутки мы слышим", - рассказал Барабаш.

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Он добавил, что еще одним свидетельством спада напряжения является уменьшение количества штурмовых действий врага, что подтверждается в сводках Генерального штаба. Он предполагает, что через несколько дней будет еще одна волна штурмовых действий со стороны врага.

Виталий Барабаш рассказал также о ситуации в городе, отметив большое количество разрушений в результате авиационно-ракетных ударов, которых за эту неделю по территории громады произошло более 150.

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"К сожалению, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Их не было и до этого обострения, но в эти дни город менялся не по дням, а по часам: сегодня дома обгоревшие, но стоят, а завтра их уже сложили авиабомбами. Город все горел и вокруг было черно. Конечно, жаль смотреть на город, который каждый день разрушается, но сейчас главное остановить врага и отбросить их, а потом будем восстанавливать", - сказал он.

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В городе продолжают оставаться 1614 человек. Официально, в городе также может еще оставаться один ребенок - 10-летний мальчик, но его прячут родители и уже более полугода ребенка не могут найти для эвакуации. Всех остальных детей вывезли из города.

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