"Ворог видихається": в Авдіївці фіксують значне зменшення російських штурмів та обстрілів - голова МВА

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 11634 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 15870 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 26558 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98044 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170251 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 176117 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138047 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137013 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87495 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94151 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 11580 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 15137 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19083 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 19600 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 14677 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 11634 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 176117 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 235450 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 383778 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 320615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14048 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19203 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35593 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32056 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138047 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Ворог видихається": в Авдіївці фіксують значне зменшення російських штурмів та обстрілів - голова МВА

Київ • УНН

 • 819601 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Атаки російських військ на Авдіївку тривають, але натиск ворога значно зменшився. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.

"Ворог видихається": в Авдіївці фіксують значне зменшення російських штурмів та обстрілів - голова МВА

Цитата

«На напрямку залишається гаряче, але в останні пару днів помічаємо зменшення кількості штурмових дій по позиціях, обстрілів, у тому числі авіаракетних, та роботи авіації в цілому. Якщо максимально у нас був зафіксований 31 авіаракетний удар за добу, то за минулу добу їх було 12. Ми бачимо, що ворог видихається. Особливо це помітно у самому місті. Минулої доби вночі було вже майже спокійно – були поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста, але масованих обстрілів вночі не було», - сказав він.

Деталі

Керівник адміністрації також уточнив, що за минулу добу немає загиблих та поранених серед цивільних мешканців міста. За його даними, у місті залишилося 1618 людей, при цьому невеликими темпами продовжується евакуація – виїжджають лише по кілька людей на добу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авдіївка протягом доби зазнала ракетного удару і поодиноких обстрілів – ОВА

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35