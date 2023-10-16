"Ворог видихається": в Авдіївці фіксують значне зменшення російських штурмів та обстрілів - голова МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Атаки російських військ на Авдіївку тривають, але натиск ворога значно зменшився. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.
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«На напрямку залишається гаряче, але в останні пару днів помічаємо зменшення кількості штурмових дій по позиціях, обстрілів, у тому числі авіаракетних, та роботи авіації в цілому. Якщо максимально у нас був зафіксований 31 авіаракетний удар за добу, то за минулу добу їх було 12. Ми бачимо, що ворог видихається. Особливо це помітно у самому місті. Минулої доби вночі було вже майже спокійно – були поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста, але масованих обстрілів вночі не було», - сказав він.
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Керівник адміністрації також уточнив, що за минулу добу немає загиблих та поранених серед цивільних мешканців міста. За його даними, у місті залишилося 1618 людей, при цьому невеликими темпами продовжується евакуація – виїжджають лише по кілька людей на добу.
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