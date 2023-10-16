Авдіївка протягом доби зазнала ракетного удару і поодиноких обстрілів - ОВА
Київ • УНН
КИЇв. 16 жовтня. УНН. У Донецькій області російські війська минулої доби завдали ракетний удар по Слов'янській громаді, вели обстріли на чотирьох напрямках, по Авдіївці завдали ракетний удар і були поодинокі обстріли по місту, повідомили у понеділок в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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"Напередодні вдень ворог завдав ракетного удару по Слов'янській громаді — поцілили поблизу підприємства, без жертв", - вказав Мороз у Telegram.
З його слів, за напрямками ситуація така:
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- На Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли Вугледар і чотири рази Новоукраїнку — пошкодили будинок.
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- На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Торецькій ТГ пошкоджено 2 будинки у Диліївці і адмінбудівлю в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, обстріляні Торське, Зарічне, Колодязі і Ставки Лиманської громади.
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- На Донецькому напрямку в Очеретинській ТГ поранено 1 людину у Нетайловому, пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Новоселівці Першій., зруйновано 2 будинки у Соловйовому. У Курахівській громаді поранено 2 людини у Ганнівці, пошкоджено 4 будинки у Курахівці.
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"Авдіївка протягом доби зазнала ракетного удару і поодиноких обстрілів", - зазначив Мороз.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку ворог здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам.