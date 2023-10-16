Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и одиночным обстрелам - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по Славянской громаде, вели обстрелы на четырех направлениях, по Авдеевке нанесли ракетный удар и были одиночные обстрелы по городу, сообщили в понедельник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
"Накануне днем враг нанес ракетный удар по Славянской громаде — попали вблизи предприятия, без жертв", - указал Мороз в Telegram.
По его словам, по направлениям ситуация следующая:
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- На Волновахском направлении россияне трижды обстреляли Угледар и четыре раза Новоукраинку — повредили дом.
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- На Горловском направлении в Константиновке повреждено 9 частных домов, 3 многоэтажки и 2 инфраструктурных объекта. В Торецкой ТГ повреждены 2 дома в Дылиевке и админздание в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 2 частных дома.
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- На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, обстреляны Торское, Заречное, Колодези и Ставки Лиманской громады.
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- На Донецком направлении в Очеретинской ТГ ранен 1 человек в Нетайлово, поврежден инфраструктурный объект в Новоселовке Первой, разрушены 2 дома в Соловьево. В Кураховской громаде ранены 2 человека в Анновке, повреждены 4 дома в Кураховке.
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"Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и одиночным обстрелам", - отметил Мороз.
Напомним
На Авдеевском направлении враг предпринял более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам.