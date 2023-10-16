Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и одиночным обстрелам - ОВА

Детали

"Накануне днем враг нанес ракетный удар по Славянской громаде — попали вблизи предприятия, без жертв", - указал Мороз в Telegram.

По его словам, по направлениям ситуация следующая:



На Волновахском направлении россияне трижды обстреляли Угледар и четыре раза Новоукраинку — повредили дом.

направлении россияне трижды обстреляли Угледар и четыре раза Новоукраинку — повредили дом.

На Горловском направлении в Константиновке повреждено 9 частных домов, 3 многоэтажки и 2 инфраструктурных объекта. В Торецкой ТГ повреждены 2 дома в Дылиевке и админздание в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 2 частных дома.

направлении в Константиновке повреждено 9 частных домов, 3 многоэтажки и 2 инфраструктурных объекта. В Торецкой ТГ повреждены 2 дома в Дылиевке и админздание в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 2 частных дома.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, обстреляны Торское, Заречное, Колодези и Ставки Лиманской громады.

направлении поврежден дом в Северске, обстреляны Торское, Заречное, Колодези и Ставки Лиманской громады.

На Донецком направлении в Очеретинской ТГ ранен 1 человек в Нетайлово, поврежден инфраструктурный объект в Новоселовке Первой, разрушены 2 дома в Соловьево. В Кураховской громаде ранены 2 человека в Анновке, повреждены 4 дома в Кураховке.

направлении в Очеретинской ТГ ранен 1 человек в Нетайлово, поврежден инфраструктурный объект в Новоселовке Первой, разрушены 2 дома в Соловьево. В Кураховской громаде ранены 2 человека в Анновке, повреждены 4 дома в Кураховке.

"Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и одиночным обстрелам", - отметил Мороз.

Напомним

На Авдеевском направлении враг предпринял более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам.