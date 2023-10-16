"Враг выдыхается": в Авдеевке фиксируют значительное уменьшение российских штурмов и обстрелов - глава МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Атаки российских войск на Авдеевку продолжаются, но натиск врага значительно уменьшился. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.
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«На направлении остается горячо, но в последние пару дней замечаем уменьшение количества штурмовых действий по позициям, обстрелов, в том числе авиаракетных, и работы авиации в целом. Если максимально у нас был зафиксирован 31 авиаракетный удар за сутки, то за минувшие сутки их было 12. Мы видим, что враг выдыхается. Особенно это заметно в самом городе. За прошедшие сутки ночью было уже почти спокойно – были единичные прилеты по старой и центральной части города, но массированных обстрелов ночью не было», - сказал он.
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Руководитель администрации также уточнил, что за минувшие сутки нет погибших и раненых среди гражданских жителей города. По его данным, в городе осталось 1618 человек, при этом небольшими темпами продолжается эвакуация – выезжают лишь по несколько человек в сутки.
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