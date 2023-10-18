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В Авдеевке продолжается затишье, но вскоре может быть обострение ситуации - Барабаш

Киев • УНН

 • 191168 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сейчас продолжается масштабное наступление на Авдеевку, поэтому, несмотря на некоторое затишье, в ближайшее время ситуация снова должна обостриться. Об этом в эфире телемарафона в среду сказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.

В Авдеевке продолжается затишье, но вскоре может быть обострение ситуации - Барабаш

С 10 октября оккупанты пытаются масштабно наступать на Авдеевском направлении.

Цитата

«Это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена этой войны, начиная с 2014 года», - сказал Барабаш.

Однако в последнее время количество вражеских ударов несколько уменьшилось.

«Сейчас на данный момент ситуация четвертые сутки по территории громады немного тише, откровенно тише. Меньше обстрелов, меньше ракетных ударов, меньше даже штурмовых действий. Хотя по позициям тише не становится. Там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается», - добавил он.

Детали

Относительное затишье, уменьшение количества обстрелов врагом говорит о том, что сейчас они «выдохлись». Сейчас ситуацию на Авдеевском направлении "силам сопротивления", с его слова, удалось стабилизировать, но, как отмечает Барабаш, это еще не конец, потому что враг перегруппировывается и три ночи подряд оттягивает технику, которую он может оттянуть, глубже в тылы, чтобы отремонтировать и снова использовать. Скорее всего, в ближайшее время снова должно произойти обострение на Авдеевском направлении, отметил он.

Напомним

Ранее Виталий Барабаш уже сообщал, что атаки российских войск на Авдеевку продолжаются, но натиск врага значительно уменьшился. 

Он также отмечал, что несмотря на спадание напряжения и уменьшение обстрелов нельзя исключать вторую попытку штурма города. 

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