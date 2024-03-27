На Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий россиян - Жорин

На Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага, однако это не означает, что россияне прекратили попытки наступления. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

На данный момент на Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки - написал Жорин в соцсетях.

Однако он отметил, что это не означает, что россияне прекратили попытки наступления.

"При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава - то сейчас им уже и на потери техники пох***. Ежедневно уничтожается сумасшедшее количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет", - сообщил Жорин.

Дополнение

24 марта 2024 года сообщалось, что противник пытается захватить новые позиции на Авдеевском направлении.