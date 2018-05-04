На арсенале в Балаклее стало меньше очагов тления, взрывов нет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня на территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской области взрывов боеприпасов нет, наблюдается незначительное тление двух отдельных очагов, тогда как еще утром их было четыре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 11:00 4 мая наблюдается незначительное тление 2-х отдельных очагов. Взрывов боеприпасов не наблюдается", - сообщили в ГСЧС.
Указано, что сейчас пожарная авиация ведомства уже осуществила 10 сбросов воды, доведя их количество до 18.
"Снято ограничение движения автотранспорта вокруг города Балаклея. Эвакуированное население вернулось к местам проживания. Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров", - добавили в ГСЧС.
Напомним, 3 мая в 13:40 в городе Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.
Это не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.