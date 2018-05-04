На арсеналі в Балаклії поменшало осередків тління, вибухів немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 11:00 сьогоднішнього дня на території військового арсеналу у Балаклії на Харківщині вибухів боєприпасів немає, спостерігається незначне тління двох окремих осередків, тоді як ще зранку їх було чотири. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 11:00 4 травня спостерігається незначне тління 2 окремих осередків. Вибухів боєприпасів не спостерігається", - повідомили у ДСНС.
Вказано, що наразі пожежна авіація відомства уже здійснила 10 скидів води, довівши їх кількість до 18.
"Знято обмеження руху автотранспорту навколо міста Балаклія. Евакуйоване населення повернулося до місць проживання. Діє тимчасова заборона використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 тис. метрів", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, 3 травня о 13:40 у місті Балаклія Харківської області, на технічній території військової частини "65 арсенал" Міністерства оборони України, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.
Це не перша пожежа на території арсеналу у Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у Балаклії виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.